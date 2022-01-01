В районе Башкирии введен режим ЧС из-за заболевания скота

В селе Ургазы Баймакского района зафиксирована вспышка заболевания КРС. Речь идет об узелковом дерматите.

Фото №1 - В районе Башкирии введен режим ЧС из-за заболевания скота

Накануне, 31 декабря, глава муниципалитета ввел режим чрезвычайной ситуации. Ветеринары занимаются выявлением заболевшего крупного рогатого скота, места содержания животных дезинфицируются. На въезде в населенный пункт установлен блокпост.

Напомним, крупнаявспышка узелкового дерматита уже наблюдалась в Баймакском районе в ноябре 2021 года. Тогда ее зафиксировали в селе 1-е Туркменево. Одной из версий распространения заболевания стали завозные корма.

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