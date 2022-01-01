В районе Башкирии введен режим ЧС из-за заболевания скота

В селе Ургазы Баймакского района зафиксирована вспышка заболевания КРС. Речь идет об узелковом дерматите.
Накануне, 31 декабря, глава муниципалитета ввел режим чрезвычайной ситуации. Ветеринары занимаются выявлением заболевшего крупного рогатого скота, места содержания животных дезинфицируются. На въезде в населенный пункт установлен блокпост.
Напомним, крупнаявспышка узелкового дерматита уже наблюдалась в Баймакском районе в ноябре 2021 года. Тогда ее зафиксировали в селе 1-е Туркменево. Одной из версий распространения заболевания стали завозные корма.