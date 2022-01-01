В Уфе состоится Зимний сабантуй

В столице завтра, 2 января, пройдет Зимний сабантуй. Мероприятие проводится в рамках фестиваля TERRA ZIMA.
Как сообщили в столичной мэрии, гости праздника смогут принять участие в национальных зимних забавах, например, прокатиться на лошадях или выявить сильнейшего в боях на мешках. Развлечения стартуют в 13:00. Место проведения – уфимский Гостиный двор (со стороны ул. Коммунистической).
В 15:00 пройдёт Всероссийский конкурс самоваров с главным призом 50 тысяч рублей.
В 18:00 начнётся дискотека с участием звёзд башкирской и татарской эстрады.
Фото: пресс-служба администрации Уфы.