В Уфе состоится Зимний сабантуй

Как сообщили в столичной мэрии, гости праздника смогут принять участие в национальных зимних забавах, например, прокатиться на лошадях или выявить сильнейшего в боях на мешках. Развлечения стартуют в 13:00. Место проведения – уфимский Гостиный двор (со стороны ул. Коммунистической).