В Уфе состоится Зимний сабантуй

В столице завтра, 2 января, пройдет Зимний сабантуй. Мероприятие проводится в рамках фестиваля TERRA ZIMA.

Фото №1 - В Уфе состоится Зимний сабантуй

Как сообщили в столичной мэрии, гости праздника смогут принять участие в национальных зимних забавах, например, прокатиться на лошадях или выявить сильнейшего в боях на мешках. Развлечения стартуют в 13:00. Место проведения – уфимский Гостиный двор (со стороны ул. Коммунистической).

В 15:00 пройдёт Всероссийский конкурс самоваров с главным призом 50 тысяч рублей.

В 18:00 начнётся дискотека с участием звёзд башкирской и татарской эстрады.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

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