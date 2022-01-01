В Уфе дедушка провалился под лед

В уфимском Сипайлово в первый день нового года пожилой мужчина провалился под лед. Сообщение о происшествии поступило в диспетчерский центр около 6 вечера.
Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, 79-летний уфимец пытался набрать в речной полынье воды, чтобы полить комнатные растения. Дедушка отошел на расстояние 15 метров от берега, когда лед не выдержал его веса.
Очевидцы заметили барахтающегося человека и смогли вытащить пострадавшего из проруби. Дальнейшую помощь оказали прибывшие на место спасатели УГЗ Уфы. Мужчину укутали и отвезли домой, к родственникам. Медпомощь уфимцу не понадобилась.