В Уфе дедушка провалился под лед

В уфимском Сипайлово в первый день нового года пожилой мужчина провалился под лед. Сообщение о происшествии поступило в диспетчерский центр около 6 вечера.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, 79-летний уфимец пытался набрать в речной полынье воды, чтобы полить комнатные растения. Дедушка отошел на расстояние 15 метров от берега, когда лед не выдержал его веса.