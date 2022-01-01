Новогодние малыши: в Уфе показали работу ковид-роддома

Главный подарок на Новый год. В ночь на 1 января в Башкортостане родились 10 детей – 4 мальчика и 6 девочек. Самый первый новогодний младенец появился на свет после боя курантов, в 00:45. Роды приняли в Республиканском перинатальном центре. Первый детский плач дважды раздался в дёмском роддоме, перепрофилированном под ковид-госпиталь.

Вместо праздничного стола – операционный, да к тому же не в обычном, а в ковид-госпитале. Такого Людмила Такиева явно не ожидала. Схватки начались за несколько часов до Нового года, но экспресс-тест в роддоме города Дюртюли, где живет роженица, показал положительный результат. Пришлось экстренно везти в Уфу. Больше всего родные боялись, что в новогоднюю ночь врачей на месте не окажется. Но всё вышло наоборот.

Когда у меня уже роды начались, то меня человек 7-10 окружили, вся больница сюда прибежала, и вот таким веселым составом у меня приняли роды. Дочка родилась в 2 часа. Людмила Такиева, жительница г. Дюртюли

Сейчас и молодая мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. Вот только видеться с первенцем пока не разрешают. Младенец родился здоровым, и чтобы мама его не заразила коронавирусом, девочку изолировали.

И чтобы их как-то радовать, чтобы они были с детьми рядом, наши неонатологи 24/7, можно сказать, общаются с нашими мамами. Отправляют им фото и видео их детишек. Они никогда в этом не отказывают. Ляйсан Мазитова, врач акушер-гинеколог

Под бой курантов привезли и Анастасию Семёнову из Нефтекамска. Хотя роды были назначены на 19 января, её мальчик решил появиться на свет именно в новогоднюю ночь. Неприятным подарком стал положительный результат на ковид, а вот врачей дёмского роддома девушка называет не иначе, как волшебниками.

Я так-то должна была рожать в Нефтекамске. Меня приняли там, но экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус. Отправили сюда. Я приехала в Уфу, не ожидая даже, под бой курантов, меня приняли в 12 часов ночи. Благополучно приняли роды, я родила мальчика. Анастасия Семёнова, жительница г. Нефтекамска

В пиковые нагрузки дёмский ковид-роддом принимал до 130 беременных женщин, инфицированных коронавирусом. Сейчас заняты 90 коек. И, к сожалению, не пустуют реанимации. Врачи борются за жизни не только пациенток, но и пока ещё не родившихся детей.

На фоне этой инфекции беременность протекает зачастую с осложнениями. Их приходится преодолевать с большими трудностями. Бывает разного вида недостаточность дыхательных путей у женщин. Они нивелируются лечением, которое проводится неустанно. И день, и ночь, независимо от праздников и выходных здесь всегда находится очень опытная бригада. Иршат Афзалов, врач анестезиолог-реаниматолог

Роддом у нас начал работать как ковидный с апреля 2020 года. С тех пор у нас уже большое количество людей прошло здесь. Только за прошлый год тут было более 760 родов. Были и двойняшки. У нас сегодня роддом может проводить родовспоможение практически всем категориям пациентов. Азат Мурзанов, заместитель главного врача ГКБ Дёмского района г. Уфы

По словам медиков, даже в сложных случаях они могут оказать пациенткам и младенцам всю необходимую помощь. Минздрав обеспечил больницу всем необходимым оборудованием. И главное – на нём есть кому работать.