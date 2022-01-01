Новогодние малыши: в Уфе показали работу ковид-роддома

Главный подарок на Новый год. В ночь на 1 января в Башкортостане родились 10 детей – 4 мальчика и 6 девочек. Самый первый новогодний младенец появился на свет после боя курантов, в 00:45. Роды приняли в Республиканском перинатальном центре. Первый детский плач дважды раздался в дёмском роддоме, перепрофилированном под ковид-госпиталь.
Вместо праздничного стола – операционный, да к тому же не в обычном, а в ковид-госпитале. Такого Людмила Такиева явно не ожидала. Схватки начались за несколько часов до Нового года, но экспресс-тест в роддоме города Дюртюли, где живет роженица, показал положительный результат. Пришлось экстренно везти в Уфу. Больше всего родные боялись, что в новогоднюю ночь врачей на месте не окажется. Но всё вышло наоборот.
Сейчас и молодая мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. Вот только видеться с первенцем пока не разрешают. Младенец родился здоровым, и чтобы мама его не заразила коронавирусом, девочку изолировали.
Под бой курантов привезли и Анастасию Семёнову из Нефтекамска. Хотя роды были назначены на 19 января, её мальчик решил появиться на свет именно в новогоднюю ночь. Неприятным подарком стал положительный результат на ковид, а вот врачей дёмского роддома девушка называет не иначе, как волшебниками.
В пиковые нагрузки дёмский ковид-роддом принимал до 130 беременных женщин, инфицированных коронавирусом. Сейчас заняты 90 коек. И, к сожалению, не пустуют реанимации. Врачи борются за жизни не только пациенток, но и пока ещё не родившихся детей.
По словам медиков, даже в сложных случаях они могут оказать пациенткам и младенцам всю необходимую помощь. Минздрав обеспечил больницу всем необходимым оборудованием. И главное – на нём есть кому работать.
Пока люди на улице запускали салюты и встречали Новый год, акушеры дёмского ковид-госпиталя встречали новую жизнь. В ночь на 1 января в этом отделении появились на свет двое малышей. Тигрята – так ласково называют их медики. Всего же в новогоднюю ночь в Башкортостане родились 10 детей – 4 мальчика и 6 девочек.