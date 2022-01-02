В Уфе пройдёт парад Снегурочек и Дедов Морозов

В Уфе традиционно пройдут два новогодних парада – Всероссийский парад Снегурочек и Республиканский парад Дедов Морозов.
Мероприятие пройдёт 3 января. Ожидается большая и весёлая праздничная программа уже с самого утра. Посмотреть на парад приглашаются все желающие, а участникам необходимо пройти регистрацию.
12:00 – регистрация и приветствие Снегурочек России: ул. Чернышевского, 88, «АРТ-Квадрат», площадь и эвент-холл «Вторая сцена»;
13:00 – регистрация и праздничная программа парада Дедов Морозов, ул. Кирова, 1, Дом профсоюзов;
13:30 – шествие парадов от Дома профсоюзов через улицу Чернышевского;
14:00 – начало конкурса среди Снегурочек на площади Гостиного двора;
16:00 – концертная программа;
18:00 – сеты популярных диджеев и шоу воздушных шаров.