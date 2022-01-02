В Уфе пройдёт парад Снегурочек и Дедов Морозов

В Уфе традиционно пройдут два новогодних парада – Всероссийский парад Снегурочек и Республиканский парад Дедов Морозов.

Мероприятие пройдёт 3 января. Ожидается большая и весёлая праздничная программа уже с самого утра. Посмотреть на парад приглашаются все желающие, а участникам необходимо пройти регистрацию.