В Башкирии 82-летняя пенсионерка самостоятельно спаслась из пожара

Накануне, 1 января, в селе Арибаш Татышлинского района произошёл пожар. К счастью, обошлось без погибших.

Около семи часов вечера на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в частном доме по улице Молодежной. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Оказалось, в момент возгорания в доме находилась 82-летняя хозяйка дома. Женщина услышала сигнал пожарного извещателя, оперативно покинула горящее помещение самостоятельно и вызвала пожарную охрану.