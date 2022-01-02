В Башкирии в огне погибли двое мужчин

Накануне, 1 января, зафиксировано два пожара, в которых погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Так, около двенадцати часов ночи в Туймазах произошёл пожар в доме по улице Чкалова. Огнём охватило бревенчатый одноэтажный дом. Открытое возгорание удалось ликвидировать за 8 минут. К сожалению, в огне погиб 48-летний мужчина.

Подобная трагедия произошла в Белорецком районе в деревне Бердагулово. Огнём охватило бревенчатый дом по улице Лесной. Информация о пожаре поступила в 02:34, а ликвидировали возгорание лишь в 03:25. В огне погиб 62-летний мужчина.

Причины и обстоятельства пожаров устанавливаются. На месте инцидента работают дознаватели МЧС России.