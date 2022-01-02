Автовладельцев Башкирии предупредили о непогоде

На дорогах республики наблюдается ухудшение погодных условий, обильный снегопад и сильные метели. В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами. Во избежание неприятностей на дороге, рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов. Дождаться улучшения погоды. Если вы уже в пути, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Владимир Севастьянов, главный инспектор ГИБДД РБ