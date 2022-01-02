Автовладельцев Башкирии предупредили о непогоде

Автовладельцев Башкирии предупреждают о внезапной непогоде. С таким обращением к жителям и гостям региона обратился главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Фото №1 - Автовладельцев Башкирии предупредили о непогоде

Водителей попросили не выезжать без острой необходимости за пределы населенных пунктов. В Башкирии прогнозируется сильный снегопад и крупная метель. Это делает ситуацию на дорогах крайне аварийной.

На дорогах республики наблюдается ухудшение погодных условий, обильный снегопад и сильные метели. В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами. Во избежание неприятностей на дороге, рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов. Дождаться улучшения погоды. Если вы уже в пути, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Владимир Севастьянов, главный инспектор ГИБДД РБ 

При возникновении внештатных ситуаций водители могут позвонить в дежурную часть ГИБДД МВД по РБ по тел.: 235 84 02, 233 27 31 или в дежурную часть ОГИБДД УВД по г. Уфа по тел.: 237 84 80, 237 02 02.

VkFest
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями