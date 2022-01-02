Автовладельцев Башкирии предупредили о непогоде

Автовладельцев Башкирии предупреждают о внезапной непогоде. С таким обращением к жителям и гостям региона обратился главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Водителей попросили не выезжать без острой необходимости за пределы населенных пунктов. В Башкирии прогнозируется сильный снегопад и крупная метель. Это делает ситуацию на дорогах крайне аварийной.
При возникновении внештатных ситуаций водители могут позвонить в дежурную часть ГИБДД МВД по РБ по тел.: 235 84 02, 233 27 31 или в дежурную часть ОГИБДД УВД по г. Уфа по тел.: 237 84 80, 237 02 02.