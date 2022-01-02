В Уфе едва не утонул любитель зимней рыбалки

Сегодня, 2 января, в Уфе едва не утонул любитель зимней рыбалки. Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты.

В Сипайлово 60-летний мужчина отправился на «нижний карьер» ловить рыбу. Дойдя до середины, он внезапно провалился под лёд. К счастью, случившееся увидел очевидец из окна своего дома и сразу позвонил в экстренные службы.

В это время на помощь утопающему подоспели другие рыбаки. Мужчина пробыл в ледяной воде почти десять минут. Прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшего и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

При этом на берегах реки установлены предупреждающие аншлаги об опасности выхода на лёд.