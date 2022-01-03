На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: один человек погиб, двое пострадали

Вчера, третьего января, в Янаульском районе Башкирии столкнулись сразу четыре транспортных средства. ДТП произошло на 33 километре автодороги Янаул - Нефтекамск. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб.
Как сообщили в ГИБДД РБ, водитель автомобиля KIA Rio скончался до приезда кареты скорой помощи, а его пассажира доставили в больницу. Также в результате ДТП пострадал водитель Hyundai Creta.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства массового ДТП.
Фото: ГИБДД РБ.