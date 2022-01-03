На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: один человек погиб, двое пострадали

Вчера, третьего января, в Янаульском районе Башкирии столкнулись сразу четыре транспортных средства. ДТП произошло на 33 километре автодороги Янаул - Нефтекамск. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб.

Фото №1 - На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: один человек погиб, двое пострадали

По предварительным данным, столкнулись Hyundai Creta и встречная KIA Rio. Затем с KIA столкнулись Ford EcoSport и грузовик Volvo.

пресс-служба ГИБДД РБ

Как сообщили в ГИБДД РБ, водитель автомобиля KIA Rio скончался до приезда кареты скорой помощи, а его пассажира доставили в больницу. Также в результате ДТП пострадал водитель Hyundai Creta.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства массового ДТП.

Фото: ГИБДД РБ.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ