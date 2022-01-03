В России выявили 16 343 новых случая коронавируса

Коронавирусная инфекция по-прежнему выявляется в разных уголках России. За последние сутки было зарегистрировано 16 343 новых случая заболевания.

По официальным федеральным данным, с начала пандемии на третье января в стране выявили 10 554 309 фактов коронавируса. При этом выписано в общей сложности 9 548 076 пациентов, в том числе 24 037 – за последние сутки.