В России выявили 16 343 новых случая коронавируса

Коронавирусная инфекция по-прежнему выявляется в разных уголках России. За последние сутки было зарегистрировано 16 343 новых случая заболевания.
По официальным федеральным данным, с начала пандемии на третье января в стране выявили 10 554 309 фактов коронавируса. При этом выписано в общей сложности 9 548 076 пациентов, в том числе 24 037 – за последние сутки.
Но не перестает расти и число погибших от коронавируса. За сутки списки жертв пополнили 835 пациентов. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 311 353 смерти от COVID-19.