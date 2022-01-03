«Салават Юлаев» в первом матче 2022 года уступил «Металлургу»

В первом матче нового года «Салават Юлаев» принимал принципиального соперника, одного из лидеров восточной конференции ХК«Металлург» (Магнитогорск). Первый период остался безголовым, зато во втором соперники забросили пять шайб на двоих.

После трех пропущенных голов уфимцы заменили вратаря, а затем нацелились на камбэк. Данил Башкиров воспользовался ошибкой защитника «Металлурга» и переиграл вратаря гостей, а Виктор Тихонов вовремя подставил клюшку после броска Ларсена. За 13 секунд до финальной сирены Башкиров оформил дубль и перевел игру в овертайм, где удалением одного из финских нападающих юлаевцев воспользовались гости.