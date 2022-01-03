Никита Джигурда возглавил парад Дедов Морозов и Снегурочек в Уфе

Актер проехал на коне по уфимским улицам. В столице Башкортостана сегодня в рамках зимнего фестиваля «Терра Зима» прошёл конкурс на лучшую новогоднюю красавицу. Главный приз – 100 тысяч рублей.

Площадь блестит уже не недавно выпавшим снегом, а сказочными нарядами вполне реальных снегурок. Цвет дня – голубой. Выделится среди ярких тулупов и кокошников можно стильной сдержанностью, тем более, когда это образ из 17 века.

Снегурочка из Нуримановского района до конкурса не доехала, а, похоже, доплыла. На создание сказочного образа ушла неделя. За образами скрывались и шерифы. Бизнес-шерифы. Как, например, в делегации из Белебея.

Колонну из Снегурочек уже поджидали Деды Морозы. Парад новогодних волшебников возглавил верхом на лошади актёр Никита Джигурда. Но были и те, кто мог вполне составить ему конкуренцию.

Волшебники здесь точно были, иначе как объяснить игру на скрипке замёрзшими пальцами и счастливые лица Снегурочек, которых мороз словно и не берёт? В параде участвовали и совсем юные волшебницы, и уже опытные кудесницы.

Секретом как не замёрзнуть после зимней прогулки на коне поделился Никита Джигурда.

Я закален. Каждый день с утра принимаю холодный душ, моржую зимой. В Москве сейчас минус 15 градусов, а здесь тепло. Всех с Новым годом! Здоровья и удачи. Никита Джигурда, актёр