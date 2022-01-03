В Башкирии рассказали, как уберечь детей от травм во время зимних каникул

С 31 декабря по 2 января в Башкирии произошло более 120 происшествий, на которые выезжали спасатели и другие экстренные службы. А для кого-то праздники закончились бытовыми травмами. Дети получали их как горках, так и дома. И кто-то, по всей видимости, после каникул вернется в школу с гипсом.

В гипсе Митим встретил Новый год. Теперь держать ложку приходится по-новому – тремя пальцами правой руки. А во время каникул добавился еще один ритуал – регулярное посещение врача.

То ли так сильно радовался новогоднему подарку, то ли просто решил поиграть в догонялки. Как результат, трехлетнему мальчику пришлось ехать вместе с мамой в травмпункт. Боль в ноге сильная и необходимо сделать снимок, чтобы точно понять, есть ли перелом или же это все-таки ушиб.

Снимок ноги трехлетней девочки. Катание на горке накануне закончилось переломом. Теперь как минимум две недели нужно провести в гипсе. В травмпункт Республиканской детской больницы в новогодние дни обращаются по 30-35 маленьких пациентов. Количество не столь высокое, как, например, в летние каникулы, говорят врачи. И порой за медицинской помощью родители обращаются не сразу.

Все же большинство травм дети получают на горках, отмечают медики. Порой местом для катания выбирают склоны, где уж точно небезопасно. Поэтому важно, чтобы несовершеннолетних сопровождали родители.