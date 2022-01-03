В Уфе спасатели провели рейд на водоемах

Сотрудники МЧС и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям прошли вверх по акватории реки Уфы на судах с воздушной подушкой. Они пообщались с рыбаками, рассказали им о правилах безопасности и вручили памятки с информацией о поведении на льду.

Вице-премьер правительства Ирек Сагитов напомнил поклонникам зимнего клева, что минимальная безопасная толщина льда для человека составляет 10 см. В зоне риска не только рыбаки, но и дети.