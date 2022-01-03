Более 2 тыс жителей Уфы приняли участие в «Забеге обещаний»

В Уфе прошел «Забег обещаний». В праздничном мероприятии приняли участие около двух тысяч уфимцев. Им предстояло преодолеть  2022 метра.

Но бегут здесь не на время или скорость, а на исполнение желания. На нагрудном номере спортсмены и просто любители здорового образа жизни  записали цели на год. Участники стартовали в разных частях города.

В Стерлитамаке на старт вышли более 300 участников, а в Иглинском районе в «Забеге обещаний» до финиша добежали спортсмены, волонтеры, муниципальные служащие, работники различных предприятий и пенсионеры. Здесь дали старт реализации своих целей на год более 200 человек.

 Бегаем, обещая себе что-либо. Кто-то хочет в 2022 году учиться на пятёрки, кто-то хочет поехать в путешествие. Таким образом мы даем знак, что мы обязательно выполним это обещание.

Анна Фролова, участница забега
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БАШКОРТТАР-БСТ