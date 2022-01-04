В Башкирии в пожаре пострадал 11-летний подросток

Накануне, 3 января, глубокой ночью в селе Иглино произошёл крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии в пожаре пострадал 11-летний подросток

Огнём охватило двухэтажный дом по улице Мелиораторов. Местные жители срочно вызвали экстренные службы. До приезда спасателей очевидцам удалось эвакуировать 11-летнего ребёнка. Он находился в доме один.

У мальчика диагностировали ожоги – его госпитализировали в больницу №18. В семье ребёнка четыре человека – мама и три сына, один из которых живет в Уфе. Причины возгорания выясняются.

Фото: МЧС по РБ. 

Моя терапия
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»