На трассе в Башкирии произошла авария с участием автобуса

На автодороге произошло столкновение автобуса №104, который следует по маршруту Уфа-Благовещенск, и легкового автомобиля «Фольксваген Поло».

Известно, что в автобусе находилось 15 пассажиров. Детей среди них не было. Пострадал лишь 1 пассажир, который был доставлен в больницу. Также травмы получили два взрослых и ребёнок из легкового авто.