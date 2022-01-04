Житель Башкирии зарезал соседа и избежал колонии

В Учалинском районе перед судом предстал 41-летний местный житель, которого обвинили в «умышленном причинении смерти другому человеку».

По версии следствия, между мужчиной и его соседом произошёл конфликт в подъезде дома. Обвиняемый поспешил зайти к себе домой, но его оппонент догнал мужчину для выяснения отношений. Мужчины подрались, хозяин квартиры схватил нож и ударил им соседа. От полученной травмы пострадавший скончался.