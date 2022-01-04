В Уфе 17-летний парень перевернулся на автомобиле

17-летний парень на ВАЗ-2107 двигался по улице Мустая Карима в сторону улицы Достоевского. В один момент он допустил столкновение с «Рэндж Ровер», который двигался в попутном направлении. От удара автомобиль перевернулся.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Оказалось, отечественный автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а у молодого уфимца не было водительского удостоверения. Информация о случившемся будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.