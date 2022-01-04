В Уфе засыпали горки у Конгресс-холла

В Уфе засыпали песком горки за Конгресс-холлом «Торатау». Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

После обильного снегопада на горках вновь стали кататься взрослые и дети. Горки за Конгресс-холлом считаются одним из самых травмоопасных мест в городе. На склоне неоднократно фиксировали несчастный случаи с травмированием. Один из таких произошёл и в первые дни этого года.