В Уфе засыпали горки у Конгресс-холла

В Уфе засыпали песком горки за Конгресс-холлом «Торатау». Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе засыпали горки у Конгресс-холла

После обильного снегопада на горках вновь стали кататься взрослые и дети. Горки за Конгресс-холлом считаются одним из самых травмоопасных мест в городе. На склоне неоднократно фиксировали несчастный случаи с травмированием. Один из таких произошёл и в первые дни этого года.

Сотрудники коммунальных служб засыпали горки песком, а также установили ограждения. За ситуацией на горках будут внимательно следить, и при необходимости вновь засыпать песком.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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