В России появится единая вакцина от гриппа и коронавируса

В России может появиться единая вакцина от гриппа и коронавируса. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ.

Известно, что вакцину в 2022 году представит государственная корпорация «Ростех». Полученные исследования показали хорошие результаты. Теперь необходимо провести испытания единой вакцины.