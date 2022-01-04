В России появится единая вакцина от гриппа и коронавируса

В России может появиться единая вакцина от гриппа и коронавируса. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ.
Известно, что вакцину в 2022 году представит государственная корпорация «Ростех». Полученные исследования показали хорошие результаты. Теперь необходимо провести испытания единой вакцины.
Также Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, сообщил, что через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от коронавируса. Предполагается, что такая вакцина будет способна бороться с новым штаммом «омикрон».