В Башкирии детской хоккейной команде подарили снегоуборочную машину

Предприниматель из Уфимского района помог детской хоккейной команде. Владимир Ахтямов по проекту «Атайсал» оказал спонсорскую помощь в приобретении снегоуборочной техники.
Отбрасыватель стоимостью более 70 тысяч рублей помогает в очистке катка от снега. Техника необходима для содержания хоккейной коробки, особенно в период снегопадов.
Ранее приходилось постоянно очищать лопатами и просить помощи родителей и администрации сельсовета. А игры и тренировки юных хоккеистов проходят каждый день. Кроме того, каток является популярным местом отдыха сельчан, поэтому лед всегда необходимо чистить.