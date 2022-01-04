В Башкирии детской хоккейной команде подарили снегоуборочную машину

Предприниматель из Уфимского района помог детской хоккейной команде. Владимир Ахтямов по проекту «Атайсал» оказал спонсорскую помощь в приобретении снегоуборочной техники.

Отбрасыватель стоимостью более 70 тысяч рублей помогает в очистке катка от снега. Техника необходима для содержания хоккейной коробки, особенно в период снегопадов.