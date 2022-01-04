В Уфе юные футболисты провели мастер-класс

Новогодние праздники и морозная погода – не повод забывать о футболе. Так считают участники мастер-класса, который прошел в Уфе. Участие в нем приняли воспитанники футбольного клуба «Сармат». Прошел мастер-класс в Дёмском парке.

Тренеры подготовили для ребят веселые эстафеты и разнообразные упражнения. Вместе с юными футболистами пытался справиться с мячом и главный персонаж мультфильма «Губка Боб».

Мы показывали людям, как тренируемся. Мне кажется, всем понравилось. Клим Камнев, воспитанник футбольного клуба «Сармат

В Демском районе с первого дня нового года проходят спортивные мероприятия. Здесь уже прошли «Забег обещаний», где участники пробежали 2022 метра. Также в Демском парке прошла акция «Шагаем за здоровьем». На трассе в Баланово пройдет традиционная «Рождественская гонка».