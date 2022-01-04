Как жителям Башкирии пройти реабилитацию после COVID-19

В Башкортостане за минувший год реабилитацию после коронавируса прошли около двух тысяч человек. Несмотря на, казалось бы, выздоровление, организм все еще нуждается в помощи. Последствия от перенесенного ковида могут давать о себе знать долгое время. Чтобы пройти курс восстановления, достаточно после закрытия больничного обратиться к участковому терапевту. Какие процедуры применяют для лечения последствий?

Как можно сильнее расправить грудную клетку и сделать глубокий вдох – одно из базовых упражнений, которое им пока дается с трудом. При коронавирусе именно на легкие приходится основной удар. А потому на занятиях по лечебной физкультуре учатся дышать полною грудью по-новому. Параллельно упражнения помогают прорабатывать и суставы, которые также страдают при ковиде.

Реабилитация имеет важное значение. Сразу же в стационаре начинают гимнастику. Наталья Ассонова, инструктор-методист по лечебной физкультуре Республиканского врачебно-физкультурного диспансера

Особой популярностью пользуются сухие углекислые ванны. Проникая через кожные покровы, газ расширяет сосуды и улучшает нервную системы, а также работу сердца. При такой процедуре кожа, мышцы и головной мозг снабжаются кислородом в усиленном режиме.

Помогает магнитотерапия, массаж, ЛФК. Расима Каримова, пациент Республиканского врачебно-физкультурного диспансера

Слабость, головная боль, бессонница – только часть симптомов, на которые жалуются переболевшие коронавирусом. Причем проблемы могут быть даже у тех, кто перенес его в легкой форме. В Республиканском физдиспансере могут провести комплексный осмотр и назначить необходимую терапию.

Курс лечения составляет 10-14 дней. С нового года планируется проведение постковидной реабилитации в амбулаторных условиях. Руслан Гараев, главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера