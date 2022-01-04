В районе Башкирии приобрели сельхозтехнику по ППМИ

539 проектов на сумму более полумиллиарда рублей. В 2021 году программа поддержки местных инициатив в Башкортостане позволила где-то отремонтировать дороги, а где-то привести в порядок двор или детскую площадку. К примеру, село Бишкаин Аургазинского района участвует в программе ППМИ с самого её запуска. В этом году сельчане вновь проявили инициативу.
Поворачивается налево, а при необходимости его можно перевести и на правую сторону. Такой коммунальный отвал зимой позволяет подстроиться под существующие дорожные условия. А если улица слишком узкая, поможет задний прицепной роторный снегоочиститель. Навесное оборудование для трактора в Бишкаинском сельсовете приобрели по программе поддержки местных инициатив.
А еще взяли роторную косилку и плуг. Одно оборудование позволит летом содержать в чистоте обочины, а другое выполнять противопожарные мероприятия, то есть опашку лесов и территорию вокруг деревень. Кстати, сам трактор сельчане тоже приобрели по программе ППМИ в 2020 году. А еще раньше по инициативе местных жителей отремонтировали в селе клуб, школу и детсад.
А на 2022 год уже есть новые планы. По этой же программе в селе хотят обновить памятник участникам Великой Отечественной войны и погибшим фронтовикам.