В районе Башкирии приобрели сельхозтехнику по ППМИ

539 проектов на сумму более полумиллиарда рублей. В 2021 году программа поддержки местных инициатив в Башкортостане позволила где-то отремонтировать дороги, а где-то привести в порядок двор или детскую площадку. К примеру, село Бишкаин Аургазинского района участвует в программе ППМИ с самого её запуска. В этом году сельчане вновь проявили инициативу.

Поворачивается налево, а при необходимости его можно перевести и на правую сторону. Такой коммунальный отвал зимой позволяет подстроиться под существующие дорожные условия. А если улица слишком узкая, поможет задний прицепной роторный снегоочиститель. Навесное оборудование для трактора в Бишкаинском сельсовете приобрели по программе поддержки местных инициатив.

Очень нужна была. Раньше снега много было, сельсовет без техники был, просили у колхоза. У колхоза своих дел много, когда можно было, помогали, когда нет – обходились без трактора. Николай Лукин, механизатор

А еще взяли роторную косилку и плуг. Одно оборудование позволит летом содержать в чистоте обочины, а другое выполнять противопожарные мероприятия, то есть опашку лесов и территорию вокруг деревень. Кстати, сам трактор сельчане тоже приобрели по программе ППМИ в 2020 году. А еще раньше по инициативе местных жителей отремонтировали в селе клуб, школу и детсад.

Мы в эту программу ППМИ включились с первых дней, действительно очень хорошая программа. Расклад такой: 1 миллион выделяет республика, 150 тысяч – администрация, 100 тысяч выделяет спонсор, 100 тысяч мы собираем от населения. Владимир Евстафьев, глава администрации Бишкаинского сельсовета