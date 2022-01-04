В Уфимском лимонарии появились мандарины

Цитрусы на продажу не выставляются, но вот посмотреть на них можно. Цветение происходит всего два раза в год.

Эти мандарины отличаются от тех, что мы привыкли видеть на прилавках. А весной появятся небольшие плоды лимонов, но основной урожай будет осенью. Сейчас можно посмотреть, как поспевают бананы и папайи.