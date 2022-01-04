В Уфе прошел парад конно-санных экипажей

Более 30 экипажей из разных районов республики собрались на набережной, чтобы показать нарядные упряжки. Самым подготовленным достанется главный приз – 100 тысяч рублей.
Будто по просьбе Снегурочки сегодня на уфимскую набережную приехала съемочная группа БСТ. Здесь собрались самые яркие символы Нового года со всех районов республики. Кто-то смог поразить жюри и зрителей не только красивыми нарядами, но и игрой на музыкальных инструментах. Так, из Караидельского района на парад приехал Дед Мороз-скрипач.
Но больше всего внимания удалось привлечь, конечно, скакунам. Везли сани как обычные лошади, так и породистые. Не обошлось и без умиляющих глаз пони. Но некоторые из животных сыскали у зрителей особую популярность.
За самое оригинальное украшение упряжки и оформление экипажа победители конкурса получат приз в 100 тысяч рублей. В числе обязательных условий – наличие Дед Мороза и Снегурочки, баяниста и, конечно же, верного скакуна.
После окончания парада гостей праздника ждал концерт и активные игры. Победителем конкурса стал экипаж из Дюртюлинского района, а призерами, которые получили по 25 тысяч рублей, – Чишминский, Караидельский, Кугарчинский и Янаульский районы.