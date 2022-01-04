В Уфе спасатели приютили хорька-«потеряшку»

Зверя спасли сотрудники Управления гражданской защиты. Спасатели приехали на очередной вызов, и вот уже два месяца Хоря, как назвали малыша, живёт в отряде.

Не у каждого сотрудника поисково-спасательного отряда есть такие условия как у Хори. С первого же дня хорьку выделили личный кабинет, а ещё недавно этот малыш был без определённого места жительства. К спасателям обратилась испуганная женщина, которая безрезультатно пыталась в два часа ночи поймать странное существо в своём подъезде.

Скорее всего, это домашний зверек. Он залезает в домик, может, такой же был. Флорид Нурмухаметов, начальник поисково-спасательного подразделения УГЗ г. Уфы

Если бы хорёк был диким, его просто выпустили бы в лес. Но так как зверёк домашний, спасатели начали искать старых хозяев. Вскоре откликнулась девушка.

Выяснилось, что это не ее хорек. Это ирония судьбы, что на одной улице потерялись два хорька. Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы

Настоящий хозяин так и не объявился. Скорее всего, хорька просто выкинули как надоевшую игрушку. Характер Хори такой же непростой, как и судьба.

Этот малыш может подарить не только приятные эмоции, но и помочь развить внимание и реакцию, потому как в этом маленьком тельце прячется необузданная энергия.

О такой стороне Хори подозревают не многие. Чаще всего люди, желающие приютить малыша, думают, что большую часть времени он будет ласковым и нежным зверьком.

Его нельзя оставлять без внимания, он может все разнести и съесть. Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы

А поесть Хоря любит. Ему отлично подходят кошачий корм. То ли голодные дни в подъезде, то ли это особенность всех хорьков, но доедает он не всегда. Малыш уже хорошо освоился. Специалисты говорят, что для хорька он очень социализирован и разгорячив.