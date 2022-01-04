В Уфе спасатели приютили хорька-«потеряшку»

Зверя спасли сотрудники Управления гражданской защиты. Спасатели приехали на очередной вызов, и вот уже два месяца Хоря, как назвали малыша, живёт в отряде.
Не у каждого сотрудника поисково-спасательного отряда есть такие условия как у Хори. С первого же дня хорьку выделили личный кабинет, а ещё недавно этот малыш был без определённого места жительства. К спасателям обратилась испуганная женщина, которая безрезультатно пыталась в два часа ночи поймать странное существо в своём подъезде.
Если бы хорёк был диким, его просто выпустили бы в лес. Но так как зверёк домашний, спасатели начали искать старых хозяев. Вскоре откликнулась девушка.
Настоящий хозяин так и не объявился. Скорее всего, хорька просто выкинули как надоевшую игрушку. Характер Хори такой же непростой, как и судьба.
Этот малыш может подарить не только приятные эмоции, но и помочь развить внимание и реакцию, потому как в этом маленьком тельце прячется необузданная энергия.
О такой стороне Хори подозревают не многие. Чаще всего люди, желающие приютить малыша, думают, что большую часть времени он будет ласковым и нежным зверьком.
А поесть Хоря любит. Ему отлично подходят кошачий корм. То ли голодные дни в подъезде, то ли это особенность всех хорьков, но доедает он не всегда. Малыш уже хорошо освоился. Специалисты говорят, что для хорька он очень социализирован и разгорячив.
Гугуканье – признак того, что малыш чувствует себя комфортно. Но остаться у спасателей навсегда Хоря не может, а вот у одного спасателя вполне. Если не найдется ответственный хозяин, то хорька, скорее всего, заберет один из сотрудников. Он уже почти как сын полка или, точнее, отряда.