Важные законы Башкортостана за 2021 год

В республиканском законодательстве закреплен статус туристского маршрута, обозначены цели и принципы его эксплуатации. Эта мера не только будет способствовать развитию туризма в республике, но и убережет популярные туристские локации от ущерба в результате плановой хозяйственной деятельности, как произошло не так давно с Инзерскими зубчатками. Другим законом в сфере туризма мы внесли в перечень приоритетных направлений сельский туризм. Еще один закон призван защитить клиентов туристических фирм от недобросовестных участников рынка: введен запрет на деятельность турагентов, сведения о которых не внесены в единый федеральный реестр. Кроме того, принят закон об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Все эти законы так или иначе защищают интересы туристов и способствуют формированию имиджа республики как региона, благоприятного и безопасного для туризма и отдыха.

Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан