Важные законы Башкортостана за 2021 год

Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан за минувший год приняли около 130 законов. Некоторые из них вызвали повышенный интерес у СМИ и жителей республики.
Один из важных законов, принятых в 2021 году - “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан”. Депутаты внесли в основной закон республики положения, которые сохраняют самобытность башкир, обеспечивают воспитание патриотизма и создание условий для развития детей и молодежи в Башкортостане.
Конституция Башкортостана, обновленная в соответствии с велениями времени, станет новым импульсом для дальнейшего поступательного развития республики как одного из опорных, экономически сильных субъектов Российской Федерации.
Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Также в республике приняли закон о присвоении особого статуса и назначении меры поддержки детям войны. Теперь они получат удостоверения, единовременные выплаты, смогут посещать врачей без очереди по программе государственных гарантий.
Значимым для жителей стал закон “О молодежной политике в Республике Башкортостан”.
Данный закон определяет базовые принципы и направления государственной политики в молодежной сфере. Большую значимость представляет изменение возрастных границ молодежи. К этой категории населения теперь относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Пересмотр возрастных рамок повлечет за собой выработку новых подходов к работе с молодежью, включая меры государственной поддержки в области образования, трудоустройства и предпринимательской деятельности.
Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
В правительстве сделали акцент и на юридической помощи гражданам республики и внесли изменения в закон “О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан”. Теперь официально установлен порядок ответа на обращения. На запрос должны отреагировать в течение 30 дней, с момента его поступления.
Изменения коснулись и предпринимателей республики. Теперь они смогут использовать патентную систему налогообложения.
Перечень видов деятельности, которые позволяют применять патентную систему налогообложения, значительно расширен – с 67 до 85 видов. На облегченный налоговый режим смогли перейти в том числе автомойки и автомастерские. Кроме того, закон позволил уменьшать налоговый платеж на размер страховых взносов. Для большинства предпринимателей, перешедших с ЕНВД на патент, налоговая нагрузка заметно снизилась.
Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Принят закон о предоставлении инвесторам в республике гарантий и мер поддержки из бюджета Башкортостана. Это стало возможным благодаря механизму защиты и поощрения капиталовложений, который ввели на государственном уровне.
Важным пунктом СЗПК является стабилизационная оговорка. За годы реализации крупного проекта в правовом поле могут произойти изменения в налоговой сфере, в таможенном законодательстве, в правилах землепользования и т.д. Стабилизационная оговорка означает неприменение в отношении инвестора новых правил, которые могут повлиять на эффективность проекта. СЗПК снижает риски и делает инвестора более кредитоспособным.
Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
В 2021 Правительство Республики приняло закон, который направлен на сохранение здоровья молодежи. Им ограничили продажу энергетических напитков и зажигалок.
Были внесены изменения, позволяющие жителям городов и сел участвовать в жизни субъектов. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления» вводит новый механизм, упрощающий работу местного самоуправления.
Суть новшества заключается в том, что люди самостоятельно определяют, какие именно проблемы необходимо решить в первую очередь, и выходят в местную администрацию с инициативным проектом. Финансируются такие проекты на партнерских началах – не только за счет бюджета, но и с привлечением добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Трудовое участие граждан в проекте также засчитывается как вклад в общее дело.
Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Ряд нововведений коснулся и волонтеров Республики Башкортостан. Поддержке добровольцев будет способствовать закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Башкортостан».
Большую роль в 2021 году сыграли волонтеры, – прокомментировал Константин Толкачев. – Летом из-за аномальной жары и засухи в республике полыхали лесные пожары. На помощь пожарным бригадам пришли отряды добровольцев. Рука об руку с профессиональными огнеборцами волонтеры противостояли стихии. Эта ситуация побудила нас к принятию закона, защищающего этих отважных людей.
Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Нововведения коснулись и деятельности в туристической сфере .
В республиканском законодательстве закреплен статус туристского маршрута, обозначены цели и принципы его эксплуатации. Эта мера не только будет способствовать развитию туризма в республике, но и убережет популярные туристские локации от ущерба в результате плановой хозяйственной деятельности, как произошло не так давно с Инзерскими зубчатками. Другим законом в сфере туризма мы внесли в перечень приоритетных направлений сельский туризм. Еще один закон призван защитить клиентов туристических фирм от недобросовестных участников рынка: введен запрет на деятельность турагентов, сведения о которых не внесены в единый федеральный реестр. Кроме того, принят закон об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Все эти законы так или иначе защищают интересы туристов и способствуют формированию имиджа республики как региона, благоприятного и безопасного для туризма и отдыха.
Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Приняли решение о разрешении продажи алкоголя в новогодние праздники, ранее в республике действовал полный запрет.