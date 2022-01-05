“Елки в щепки”: в Уфе рассказали куда можно сдать новогоднюю красавицу на переработку

“Елки в щепки” - это акция от мэрии Уфы. Жители после праздников смогут сдать новогодние деревья на переработку. Принести красавицу можно 15, 16, 22 и 23 января по адресам:
— Демский район — Магистральная, 2А, Столярова, 2 в микрорайоне Яркий;
— Калининский район — Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;
— Кировский район — Испытателей, 21, Кувыкина,16 и Рубежная,174;
— Ленинский район — пересечение улиц Ахметова и Ирендык, Артезианская, 18 в микрорайоне Сосны;
— Октябрьский район — Гагарина, 10/2, Королева,17, возле ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по улице 50 лет СССР;
— Орджоникидзевский район — на Колхозном рынке возле домов № 50–61 на Кольцевой;
— Советский район — Менделеева, 171, Ленина, 87.
Сообщается, что городские елки тоже отправятся на переработку.