“Елки в щепки”: в Уфе рассказали куда можно сдать новогоднюю красавицу на переработку

“Елки в щепки” - это акция от мэрии Уфы. Жители после праздников смогут сдать новогодние деревья на переработку. Принести красавицу можно 15, 16, 22 и 23 января по адресам:

Фото №1 - “Елки в щепки”: в Уфе рассказали куда можно сдать новогоднюю красавицу на переработку

— Демский район — Магистральная, 2А, Столярова, 2 в микрорайоне Яркий;

— Калининский район — Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;

— Кировский район — Испытателей, 21, Кувыкина,16 и Рубежная,174;

— Ленинский район — пересечение улиц Ахметова и Ирендык, Артезианская, 18 в микрорайоне Сосны;

— Октябрьский район — Гагарина, 10/2, Королева,17, возле ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по улице 50 лет СССР;

— Орджоникидзевский район — на Колхозном рынке возле домов № 50–61 на Кольцевой;

— Советский район — Менделеева, 171, Ленина, 87.

Сообщается, что городские елки тоже отправятся на переработку.

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