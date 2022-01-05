В Башкортостане состоялось оперативное заседание штаба по недопущению распространения COVID-19

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провел первое в этом году оперативное заседание штаба по недопущению распространения COVID-19. Удалось обсудить вопросы, связанные с вакцинацией жителей, соблюдением ограничительных мер, готовностью общеобразовательных организаций к выходу с каникул.

На данный момент в регионе завершили все стадии вакцинации 2063250 человек, еще 2197234 человека привились первым компонентом. Напомним, что записаться на прививку можно на портале Госуслуг, сейчас в регионе открыты 179 пунктов вакцинации.

Руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Анна Казак отметила, что в Башкортостане идет спад заболеваемости коронавирусной инфекции. Всего болеют 122950 человек, за минувшие сутки зарегистрировали 235 случаев заражения, а свободных койко-мест насчитали 33% от общего числа.

Мы фиксируем, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная. Вместе с тем оснований для снятия ограничений нет. Тем более что в России уже выявлены случаи заражения штаммом «омикрон». А значит, рано или поздно он придёт в Башкортостан. И мы должны быть к этому готовы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На заседании обсудили готовность школ к возвращению учеников после новогодних каникул. Первый заместитель министра образования и науки Башкортостана Альберт Яримов сообщил, что школьники вернутся на учебу 17 января. Министерство здравоохранения подготовит методические рекомендации по недопущению распространения “омикрон”-штамма коронавирусной инфекции. Следить за исполнением предписаний будут 2196 медицинских инспекторов.

Нужно, чтобы и родители, и учителя понимали – если ребенок чувствует себя плохо, он должен оставаться дома. Мы не должны допустить вспышек заболеваемости в наших школах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министр культуры республики Амина Шафикова доложила о соблюдении всех норм при проведении массовых мероприятий во всех муниципалитетах. Отдельно отметили интерес к традиционному фестивалю “Terra Zima”, который проводится в Уфе

Этот необычный фестиваль проходит уже в четвёртый раз и, я считаю, давно себя зарекомендовал. Спасибо ребятам из Центра развития туризма, которые делают интересное мероприятие, привлекающее и жителей республики, и гостей из других регионов и стран. Предлагаю со следующего года проводить этот фестиваль и в других городах Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поднялся вопрос об обязательной вакцинации сотрудников на предприятиях. Несколько исков направлены в суд, об их результатах Анна Казак сообщит на следующем заседании оперативного штаба.