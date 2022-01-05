«Салават Юлаев» дома одолел рижское «Динамо»

Сегодня «Салават Юлаев» дома принимал рижское «Динамо». После того, как стало известно, что трое юлаевцев сдали положительные тесты на коронавирус, свои шансы проявить себя получили Кузьмин, Мясищев и не только. Сегодня утром вся команда повторно прошла ПЦР-тестирование.

Первые две шайбы в матче забили уфимцы. Но соперникам хватило минуты, чтобы в большинстве сравнять счет. Позже дубль оформили Филип Ларсен и Данил Алалыкин. Также у юлаевцев отличился Виктор Тихонов. В конце третьего периода гости снова дважды реализовали численное преимущество. Но этого не хватило, чтобы догнать хозяев.