Радий Хабиров провёл первое в 2022 году заседание оперштаба

Радий Хабиров провел первое в 2022 году заседание оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. 17 января школьники республики вернутся к учебе после каникул. Все профилактические меры должны быть обеспечены. На заседании также обсудили другие актуальные для региона вопросы.

Учитывая, что «омикрон» уже зафиксирован в стране, нужно быть готовым к нему и в республике, заявил Радий Хабиров. Главам муниципалитетов он поручил лично проконтролировать готовность школ к выходу детей после каникул. Также Глава Башкортостана отметил: важно убедить людей, что при малейших признаках заболевания ребенка лучше оставить дома.

За эти два года вы убедились, что, к сожалению, мои негативные прогнозы имеют свойство оправдываться. Поэтому если «омикрон» придет в школы, мы массово ляжем все, дети будут болеть. Болезнь проходит, как нам говорят врачи, в легкой форме. А зачем болеть, если мы можем предотвратить многие вещи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил заняться закупкой снегоуборочной техники – средства в бюджете имеются. В работу она поступит, скорее всего, к концу зимы, но весной уже принесет пользу. Распределят технику по всем районам республики в зависимости от нужд.

Немаловажная тема – готовность к неблагоприятным условиям на дорогах. Главам районов Зауралья Радий Хабиров поручил лично докладывать о ситуации. Им будет оказана помощь. Спецтехника работает ежедневно, применяются антигололедные средства. При этом количество ДТП на дорогах уменьшилось, а вот погибших стало больше. Министерству транспорта поручено проработать этот вопрос.

Глава республики поручил ускорить строительство госпиталей в Сибае и Туймазах. Медучреждения будут использоваться и после пандемии. Главный санитарный врач республики отметила, что проверки предприятий в части процента вакцинации и отстранения неиммунизированных сотрудников от работы продолжаются.

У нас есть два административных материала, они направлены в суд. После праздников ждем решения. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан