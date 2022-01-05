Радий Хабиров провёл первое в 2022 году заседание оперштаба

Радий Хабиров провел первое в 2022 году заседание оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. 17 января школьники республики вернутся к учебе после каникул. Все профилактические меры должны быть обеспечены. На заседании также обсудили другие актуальные для региона вопросы.
Учитывая, что «омикрон» уже зафиксирован в стране, нужно быть готовым к нему и в республике, заявил Радий Хабиров. Главам муниципалитетов он поручил лично проконтролировать готовность школ к выходу детей после каникул. Также Глава Башкортостана отметил: важно убедить людей, что при малейших признаках заболевания ребенка лучше оставить дома.
Радий Хабиров поручил заняться закупкой снегоуборочной техники – средства в бюджете имеются. В работу она поступит, скорее всего, к концу зимы, но весной уже принесет пользу. Распределят технику по всем районам республики в зависимости от нужд.
Немаловажная тема – готовность к неблагоприятным условиям на дорогах. Главам районов Зауралья Радий Хабиров поручил лично докладывать о ситуации. Им будет оказана помощь. Спецтехника работает ежедневно, применяются антигололедные средства. При этом количество ДТП на дорогах уменьшилось, а вот погибших стало больше. Министерству транспорта поручено проработать этот вопрос.
Глава республики поручил ускорить строительство госпиталей в Сибае и Туймазах. Медучреждения будут использоваться и после пандемии. Главный санитарный врач республики отметила, что проверки предприятий в части процента вакцинации и отстранения неиммунизированных сотрудников от работы продолжаются.
В понедельник, 10 января, пройдет очередной оперштаб, на котором будут разработаны дальнейшие меры по недопущению распространения коронавируса. На данный момент нет оснований снимать ограничения.