В Башкирии реализуется инклюзивный творческий проект для детей «День Большого Человека»

Дети с ограниченными возможностями здоровья в тандеме с выдающимися деятелями культуры и искусства. В Башкортостане реализуется инклюзивный творческий проект под названием «День Большого Человека». Это когда к ребятам из коррекционных школ в гости приходят известные артисты, музыканты или, к примеру, художники.
Как правильно передать на рисунке тень от предмета и другие тонкости изобразительного искусства. Заслуженный художник Башкортостана Раушания Бадретдинова помогает каждому овладеть кистью. Но цель мастер-класса не столько научить, сколько раскрыть скрытые таланты у особенных детей.
Возможности безграничны. Нельзя обходить стороной творческие способности этих детей, говорят участники инклюзивного проекта. «День Большого Человека» как раз ставит перед собой цель ускорить социальную адаптацию воспитанников коррекционных и школ-интернатов. В числе наставников и народная артистка Башкортостана Зульфия Кудашева. Она приобщает детей к танцам.
Масштабный социальный проект, созданный Союзом мастеров сцены, объединил в себе около десятка известных артистов. Они приспосабливают к творчеству, художественной самодеятельности детей с задержками в психическом и физическом развитии.
Если на первом этапе проекта помог Фонд президентских грантов, то на втором их поддержал Фонд поддержки гражданского общества при Главе республики. В общей сложности «Дни Большого Человека» планируют провести в 36 коррекционных школах Башкортостана. А в будущем, надеются организаторы масштабного социального проекта, их идею поддержат и в других регионах страны.