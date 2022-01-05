В Башкирии реализуется инклюзивный творческий проект для детей «День Большого Человека»

Дети с ограниченными возможностями здоровья в тандеме с выдающимися деятелями культуры и искусства. В Башкортостане реализуется инклюзивный творческий проект под названием «День Большого Человека». Это когда к ребятам из коррекционных школ в гости приходят известные артисты, музыканты или, к примеру, художники.

Как правильно передать на рисунке тень от предмета и другие тонкости изобразительного искусства. Заслуженный художник Башкортостана Раушания Бадретдинова помогает каждому овладеть кистью. Но цель мастер-класса не столько научить, сколько раскрыть скрытые таланты у особенных детей.

Проходя какие-то мастер-классы, к примеру, танцы, пение, рэп, дети раскрываются. Во-первых, мы также дурачимся с ними, и все преподаватели всегда в восторге, говорят, мы не знали, что у нас такие талантливые дети, мы не видели. Раушания Бадретдинова, заслуженный художник Республики Башкортостан

Возможности безграничны. Нельзя обходить стороной творческие способности этих детей, говорят участники инклюзивного проекта. «День Большого Человека» как раз ставит перед собой цель ускорить социальную адаптацию воспитанников коррекционных и школ-интернатов. В числе наставников и народная артистка Башкортостана Зульфия Кудашева. Она приобщает детей к танцам.

Мы были в разных школах, с разными диагнозами. Очень сложно мне было с глухими, очень сложно. Потому что им особо надо учить. С ними надо репетировать, близко прижимая к себе, и они вибрацию ощущают, когда танцуешь. Или громко музыка должна быть, или по полу ритм надо отбивать. Зульфия Кудашева, народная артистка Республики Башкортостан

Масштабный социальный проект, созданный Союзом мастеров сцены, объединил в себе около десятка известных артистов. Они приспосабливают к творчеству, художественной самодеятельности детей с задержками в психическом и физическом развитии.

Очень много проводится разовых акций, когда спонсоры приезжают, меценаты в коррекционные школы, задаривают детей подарками. Но много лет назад я понял важную вещь: детям это важно, но им важнее внимание, им важнее общение, им важнее вот участие в этой жизни, почувствовать свою значимость, социальную идентичность. Рамиль Бадамшин, председатель Союза мастеров сцены