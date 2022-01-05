В Уфе прошел спортивный праздник «Зимние забавы»

На катке у Дворца спорта в Уфе состоялись уже ставшие традиционными «Зимние забавы». На этот раз организаторы провели семейные старты на коньках в трёх номинациях: «Папа, мама, ребёнок», «Папа и ребёнок», а также «Мама и ребёнок». Параллельно прошла показательная игра по хоккею с мячом.

Впервые мы участвуем в данных соревнованиях, но очень нравится. Весело, здорово, детишки, всё очень круто.

Семья Гимрановых

Здоровый образ жизни для всех важен. Это очень хорошо, когда родители и дети в одном спортивном порыве идут к своим результатам, достигают целей.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы
Фото №1 - В Уфе прошел спортивный праздник «Зимние забавы»

Ещё на одной площадке прошли «Весёлые старты». Там семьи на скорость соревновались в прыжках в мешке, снежных эстафетах и других зимних забавах. Всего в соревнованиях приняли участие около 25 команд. Самые быстрые и дружные семьи были награждены призами.

На улице достаточно тепло, поэтому решили поиграть чуть-чуть в веселые старты. У нас цель – победить всех.

Семья Маныловых
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