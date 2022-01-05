В Уфе прошел спортивный праздник «Зимние забавы»

На катке у Дворца спорта в Уфе состоялись уже ставшие традиционными «Зимние забавы». На этот раз организаторы провели семейные старты на коньках в трёх номинациях: «Папа, мама, ребёнок», «Папа и ребёнок», а также «Мама и ребёнок». Параллельно прошла показательная игра по хоккею с мячом.
Ещё на одной площадке прошли «Весёлые старты». Там семьи на скорость соревновались в прыжках в мешке, снежных эстафетах и других зимних забавах. Всего в соревнованиях приняли участие около 25 команд. Самые быстрые и дружные семьи были награждены призами.