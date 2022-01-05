В Уфе впервые прошло первенство республики по синхронному плаванию

Историческое событие. В Уфе впервые прошло первенство Башкортостана по синхронному плаванию. В турнире приняли участие 75 спортсменок из нашей республики, которые были разделены на три возрастные подгруппы.

Грация, красивые купальники и работа в воде. Всё это очень нравится Карине Фазлыевой, одной из самых перспективных воспитанниц синхронного плавания в Башкортостане. Этим видом спорта она занимается уже третий год. Девочка очень гибкая, что важно в синхронном плавании и помогает ей получать хорошие оценки от судей.

Моя фишка – моя растяжка, я сделала все композиции, которые смогла. Программу очень долго готовила, самая любимая она у меня. Карина Фазлыева, участница первенства Республики Башкортостан по синхронному плаванию

Уровень спортсменок республики с каждым годом растёт. 75 участников на турнире – далеко не предел. Всеми силами тренеры и представители федерации хотят найти как можно больше девочек для этого вида спорта, тем более, что условия позволяют это сделать.

Мы с 2017 года образовались как федерация. У нас три города, которые занимаются синхронным плаванием – Уфа, Салават, Стерлитамак. Собираемся открывать филиал в Октябрьском. Игорь Шохов, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации

Наши сильные спортсменки участвовали на ПФО и боролись за попадание на первенстве России, выполнили 2-й взрослый разряд. Для нас это шажок вперед. Сейчас мы хотим выполнять нормативы КМС. Яна Терегулова, старший тренер Федерации синхронного плавания Республики Башкортостан

В синхронном плавании выступление участниц оценивают две коллегии судей. Одна следит за артистичностью спортсменок, а вторая – за техникой выполнения программы.

Выставляются три оценки: исполнение, художественное впечатление и сложность. Спортсменки должны выложиться на все 100 процентов, показать свой технический уровень и артистизм, передать эмоции, все донести до судей, так чтобы нам захотелось выступить вместе с ними в бассейне. Юлия Белозёрова, тренер-хореограф по синхронному плаванию

Участники первенства должны показать произвольную и обязательную программы. Помимо сольных выступлений проходили соревнования между дуэтами. Самира Фаткуллина и Алина Файзуллина с детства хотели стать синхронистками и девочки начали свой путь к мечте. Первые их большие соревнования прошли успешно, спортсменки остались довольны оценками судей. А хорошо выступить в паре им помогает счёт.

Чтобы было синхронно, самое главное, нужно про себя всегда считать, счёт шел во время композиции одинаково, поэтому получилось синхронно. Мы очень долго тренировались. Самира Фаткуллина и Алина Файзуллина, участницы первенства Республики Башкортостан по синхронному плаванию