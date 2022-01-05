В Уфе впервые прошло первенство республики по синхронному плаванию

Историческое событие. В Уфе впервые прошло первенство Башкортостана по синхронному плаванию. В турнире приняли участие 75 спортсменок из нашей республики, которые были разделены на три возрастные подгруппы.
Грация, красивые купальники и работа в воде. Всё это очень нравится Карине Фазлыевой, одной из самых перспективных воспитанниц синхронного плавания в Башкортостане. Этим видом спорта она занимается уже третий год. Девочка очень гибкая, что важно в синхронном плавании и помогает ей получать хорошие оценки от судей.
Уровень спортсменок республики с каждым годом растёт. 75 участников на турнире – далеко не предел. Всеми силами тренеры и представители федерации хотят найти как можно больше девочек для этого вида спорта, тем более, что условия позволяют это сделать.
В синхронном плавании выступление участниц оценивают две коллегии судей. Одна следит за артистичностью спортсменок, а вторая – за техникой выполнения программы.
Участники первенства должны показать произвольную и обязательную программы. Помимо сольных выступлений проходили соревнования между дуэтами. Самира Фаткуллина и Алина Файзуллина с детства хотели стать синхронистками и девочки начали свой путь к мечте. Первые их большие соревнования прошли успешно, спортсменки остались довольны оценками судей. А хорошо выступить в паре им помогает счёт.
На турнире пока не было соревнований среди групп. Для таких выступлений необходимо большое количество спортсменок примерно одного уровня подготовленности и одного возраста. Но в федерации работают над этим, год готовя младшую группу.