В Башкортостане проверили вывоз мусора в новогодние праздники

Правительство Башкортостана поставило на особый контроль вывоз мусора в новогодние праздники. Также с начала года введен новый график уборки площадок – их теперь обязаны очищать с разницей в два часа. Министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров провел рейд, чтобы проверить, как проходят работы.

Мусор вывозится вовремя, претензий нет ни в эти новогодние праздники, ни в какой-то другой день в году. Жительница микрорайона Черниковка в Уфе Ольга Очеретянная поделилась своим мнением с представителями правительственной комиссии. Женщина поблагодарила их за комплексный подход.

Все нормально, все хорошо. Нам повезло с управляющей компанией. У нас двор хороший сделали, у нас ремонт в подъезде шикарный, все в плиточке, все в цветах. Я считаю, что нам повезло с нашей жилищной компанией. Ольга Очеретянная, жительница г. Уфы

А это уже мусорная площадка у многоэтажек по проспекту Октября в Уфе. Водитель Алик Гайнутдинов работает 23 года, последние два из них – за рулем новой машины, она более вместительная и комфортная.

В шесть часов утра выезжаю и точек 30 забираю. Техника хорошая, у меня до этого ЗИЛ был, но эта намного лучше. Алик Гайнутдинов, водитель мусоровоза

Комиссия держит на особом контроле вопрос вывоза мусора в новогодние праздники. С 31 декабря прошлого года по 9 января этого региональные операторы проверяют, как соблюдаются графики в режиме онлайн. В некоторых случаях увеличили количество рейсов для вывоза ТБО. Кроме того, с этого года вводится расписание с двухчасовым интервалом уборки отходов с контейнерных мусорных площадок, который внесен в автоматизированную систему «ТКО-Башкортостан».

Интервал в два часа касается, прежде всего, управляющих компаний и сельских администраций, чтобы к этому времени работники могли выйти и убрать мусор на контейнерной площадке, который высыпался рядом. На особом контроле держим вопрос, чтобы наши контейнерные площадки не захламлялись. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан