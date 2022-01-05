В Башкортостане проверили вывоз мусора в новогодние праздники

Правительство Башкортостана поставило на особый контроль вывоз мусора в новогодние праздники. Также с начала года введен новый график уборки площадок – их теперь обязаны очищать с разницей в два часа. Министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров провел рейд, чтобы проверить, как проходят работы.
Мусор вывозится вовремя, претензий нет ни в эти новогодние праздники, ни в какой-то другой день в году. Жительница микрорайона Черниковка в Уфе Ольга Очеретянная поделилась своим мнением с представителями правительственной комиссии. Женщина поблагодарила их за комплексный подход.
А это уже мусорная площадка у многоэтажек по проспекту Октября в Уфе. Водитель Алик Гайнутдинов работает 23 года, последние два из них – за рулем новой машины, она более вместительная и комфортная.
Комиссия держит на особом контроле вопрос вывоза мусора в новогодние праздники. С 31 декабря прошлого года по 9 января этого региональные операторы проверяют, как соблюдаются графики в режиме онлайн. В некоторых случаях увеличили количество рейсов для вывоза ТБО. Кроме того, с этого года вводится расписание с двухчасовым интервалом уборки отходов с контейнерных мусорных площадок, который внесен в автоматизированную систему «ТКО-Башкортостан».
Как вывозится мусор, могут рассказать сами жители Башкортостана. Работает круглосуточно оперативно-диспетчерская служба Минэкологии. Номер телефона в Уфе: 218-04-30.