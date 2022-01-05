В районе Башкирии 11 семей получили ключи от новых квартир

Долгожданное новоселье. В Чишминском районе 11 семей, которые проживали в аварийном жилье, получили ключи от новых квартир. Это стало возможно благодаря адресной программе республики по переселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. С напутствием выступил глава муниципалитета Ришат Мансуров.

Мы ровно год назад на этой площадке вручали ключи от квартир в этих домах детям-сиротам. В этом году мы реализовали все наши гуманитарные вопросы, расселяем аварийный дом.

Квартиры получены в новом микрорайоне, который будет обживаться и в следующие годы. Всего здесь планируют построить восемь домов. В общей сложности три дома будут социальными. Дом на улице Железнодорожная признали аварийным несколько лет назад.