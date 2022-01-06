Спасатели Уфы поймали питона в жилом доме

В Уфе в многоквартирном доме был найден настоящий питон. О произошедшем рассказала пресс-служба Госкомитета региона по ЧС.

К спасателям обратилась хозяйка змеи. Оказалось, пока уфимки не было дома, питон выполз из контейнера и просто пропал. Самостоятельно найти питомца женщина не смогла.

Прибывшие спасатели нашли змею в ванной. Питона поймали и передали взволнованной хозяйке. Сама уфимка держит дома и других змей. Таких необычных питомцев женщина разводит для выставок и фотосессий.