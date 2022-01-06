В Уфе перекроют дороги из-за рождественских богослужений

В ночь с 6 на 7 января православный мир празднует важное событие – Рождество Христово. В Уфе будет введено ограничение движения на некоторых улицах из-за проведения праздничных богослужений.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы. Уже с 20:00 6 января будет введено ограничение движения, которое сохранится до 08:00 7 января.

Будут перекрыты следующие участки:

— улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина);

— улица Бехтерева (от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева);

— местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;

— улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова);

— улица Амурская и улица Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.