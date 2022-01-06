В Башкирии снижается суточное количество заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии продолжает снижаться суточное количество заболевших коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 123 179 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 229 случаев. С выздоровлением при этом выписали 372 пациента (113 435), а скончались – 6 (4466).
В России за сутки коронавирус выявили у 15 316 человек (10 601 300), выздоровели – 22 949 (9 623 677), скончались – 802 (313 817).