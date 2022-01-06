Глава Башкирии рассказал о реконструкции трассы М-5

Таким образом, к 2026 году левая половина трассы от Шакшинской развязки до границы с Татарстаном у нас будет в четыре полосы. Это приведет и к снижению аварий, так как там, где две полосы, очень сложно регулировать дорожную ситуацию. Мы уже ведем переговоры с Минтрансом России, с Росавтодором о начале в 2022-2023 годах проектирования этого участка с последующей реконструкцией. В наших планах – к 2030 году всю трассу М-5 сделать 4-6-полосной, с разделением встречных потоков.

Радий Хабиров, Глава Башкирии