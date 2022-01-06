Глава Башкирии рассказал о реконструкции трассы М-5

Глава Башкирии рассказал о крупной реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал». Планами на ремонт участка в регионе Радий Хабиров поделился в социальных сетях.
Так, стало известно, что уже до 2024 года будет отремонтирован участок от села Мирный Благоварского района до села Старые Багады Буздякского района и от Серафимовки до границы с Татарстаном. Трассу намерены сделать четырёхполосной, а в некоторых местах и вовсе дорогу расширят до шести полос.
С 2023 до 2026 года будут ремонтировать участок от села Старые Багады до Кандров и от озера Кандрыкуль до Серафимовки. Отрезок от деревни Шмидтово до Шакшинской развязки завершат в 2024 году. Работы по реконструкции трассы от Шакшинской развязки до села Балтика начнутся в 2022 году. У оставшегося участка дороги до границы с Челябинской областью на данный момент нет проекта работ.