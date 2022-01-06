Снегопад и метель: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

Завтра, 7 января, в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей региона предупредила пресс-служба МЧС по региону.

На республику обрушится сильный снегопад. Ожидается метель, мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с. На дорогах прогнозируется гололед, снежные накаты и заносы. А на ветках деревьев и проводах ожидается налипание снега. Видимость может ухудшиться до 500 метров.