Снегопад и метель: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

Завтра, 7 января, в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей региона предупредила пресс-служба МЧС по региону.
На республику обрушится сильный снегопад. Ожидается метель, мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с. На дорогах прогнозируется гололед, снежные накаты и заносы. А на ветках деревьев и проводах ожидается налипание снега. Видимость может ухудшиться до 500 метров.
При этом станет значительно теплее. Ночью температура воздуха составит -8, -13°С, днем +2, -3°С.