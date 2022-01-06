Православные Башкирии готовятся праздновать Рождество Христово

В эту ночь верующие празднуют рождение Иисуса Христа. И даже несмотря на строгий пост, который люди держат с конца ноября, этот день наполнен особым предпраздничным настроением. Молиться прихожане начинают с рождественского вертепа. Поздравляют друг друга и ставят свечи за себя и своих близких.
На торжественной службе можно встретить не только православных христиан, но и представителей самых разных национальностей и вероисповеданий. Многие приходят семьями, с детьми. Сам храм очень нарядный, украшен хвойными гирляндами, что символизирует бессмертие и вечную жизнь. Для обеспечения безопасности прихожан дежурят усиленные наряды полиции. Главную службу возглавит митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Рождественские богослужения сегодня пройдут во всех храмах республики.
Те, кто по каким-то причинам не сможет посетить храм, таинства богослужений увидят по телевизору. Уже семь лет подряд телеканал БСТ ведёт трансляцию одного из важнейших церковных праздников. Поэтому зрители смогут заглянуть и в алтарную часть собора, которая обычным прихожанам недоступна. Начало эфира в 23:00.
И если у большинства россиян с Рождеством зимние праздники подходят к завершению, то у православных только начинаются. С полуночи 7 января и вплоть до Крещения будут продолжаться особые дни – Святки. Время, когда принято заниматься благотворительностью, ходить в гости и дарить подарки. А ещё считается, что Рождество – самое время, чтобы возобновить общение с теми, с кем по каким-то причинам прекратил отношения, ведь праздники – всегда хороший повод помириться.