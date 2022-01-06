В ГИБДД Башкирии разъяснили новые правила техосмотра

В России с 30 декабря частично отменили техосмотр. Новые правила разъяснили в республиканской Госавтоинспекции.

Если транспортное средство старше четырех лет, собственник автомобиля обязан предъявить диагностическую карту. Для новых автомобилей, возраст которых составляет менее четырех лет, предоставлять техосмотр при постановке на учет или при смене собственника не требуется.