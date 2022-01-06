Радий Хабиров поручил представить отчёт о том, как проходит отопительный сезон в Уфе

Ежедневно в колл-центр по контролю за ситуацией с отоплением поступает порядка 30 обращений.  На оперативном совещании, который провел глава республики, обсудили работу штаба по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Уфы в осенне-зимний период.

Жители,  как правило,  просят отрегулировать температуру в квартире, проверить приборы учёта. Радий Хабиров поручил 10 января на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики  представить отчёт о том, как  проходит отопительный сезон в столице.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил представить отчёт о том, как проходит отопительный сезон в Уфе

По итогам начала года прошу представить доклад о том, что Уфа сделала и как складывается ситуация с платежками, чтобы мы понимали, что происходит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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