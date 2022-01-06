Радий Хабиров поручил представить отчёт о том, как проходит отопительный сезон в Уфе

Ежедневно в колл-центр по контролю за ситуацией с отоплением поступает порядка 30 обращений. На оперативном совещании, который провел глава республики, обсудили работу штаба по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Уфы в осенне-зимний период.
Жители, как правило, просят отрегулировать температуру в квартире, проверить приборы учёта. Радий Хабиров поручил 10 января на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики представить отчёт о том, как проходит отопительный сезон в столице.