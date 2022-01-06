В Уфе организовали снежные субботники с аниматорами

Уборка снега в новом формате. В Башкортостане в новогодние праздники усилили контроль за уборкой снега и организовали снежные субботники. Жилищники убирают придомовые территории, а в это время аниматоры развлекают семьи с детьми.
У семьи Зайруллиных, как и у остальных жильцов уфимских многоэтажек по улице Комсомольской, двойной праздник. Капитальная уборка во дворе дома и одновременно большой праздник для детей, которых развлекают аниматоры.
В нескольких шагах от них работники районного УЖХ убирают снег на тротуарах, проезжей части и спортивных площадках. Используется тяжелая техника.
А это уже двор в Уфе по улице Зорге, 40. В этом снежном субботнике участвуют и жилищники, и местные жители.
Снежные субботники проходят по всей республике именно в новогодние праздники. Вопрос уборки территорий – на особом контроле. Как пояснили в мэрии Уфы, в эти дни в городе в акциях участвуют до 1,5 тысяч жилищников.
По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах будет усиление ветра до 22 метров в секунду. Снежные субботники продолжатся, а их итоги подведут после праздничных каникул.