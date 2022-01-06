В Уфе организовали снежные субботники с аниматорами

Уборка снега в новом формате. В Башкортостане в новогодние праздники усилили контроль за уборкой снега и организовали снежные субботники. Жилищники убирают придомовые территории, а в это время аниматоры развлекают семьи с детьми.

У семьи Зайруллиных, как и у остальных жильцов уфимских многоэтажек по улице Комсомольской, двойной праздник. Капитальная уборка во дворе дома и одновременно большой праздник для детей, которых развлекают аниматоры.

Вот с семьей, с детьми со своими. Детям весело, радостно. Азат Зайруллин, житель г. Уфы

В нескольких шагах от них работники районного УЖХ убирают снег на тротуарах, проезжей части и спортивных площадках. Используется тяжелая техника.

Мне кажется, это долг каждого человека – выйти в такую погоду и помочь жителям и всем. Карина Аюханова

А это уже двор в Уфе по улице Зорге, 40. В этом снежном субботнике участвуют и жилищники, и местные жители.

В этом году снежная зима, у нас в УЖХ Советского района работают 25 единиц техники, вот сегодня организован субботник. Также в администрации выделили нам КАМАЗы для погрузки снега. Жители активное участие принимают. Алмаз Ахметзянов, заместитель директора УЖХ Советского района г. Уфы

Снежные субботники проходят по всей республике именно в новогодние праздники. Вопрос уборки территорий – на особом контроле. Как пояснили в мэрии Уфы, в эти дни в городе в акциях участвуют до 1,5 тысяч жилищников.

У нас на линии в среднем 650 дворников и 150 единиц техники управляющих организаций УЖХ районов Уфы. Также к ним на помощь привлекаются около 500 работников других специальностей жилищных предприятий. Кроме того, частные управляющие организации и ТСЖ выводят на очистку до 300 дворников и 50 единиц техники. Аскар Батталов, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности г. Уфы