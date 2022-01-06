Юбилейный выпуск «Республики LIVE» на БСТ: как создается передача

Жизнь Башкирии в объективе видеокамеры. Сегодня «Республика LIVE» показала юбилейный, 400-й выпуск. Наша съемочная группа побывала в студии программы и узнала о жизни «Республики LIVE» по ту сторону экрана. О том, как создается проект, что остается за кадром и как организована система съемок, – в нашем сюжете.
Радий Хабиров возглавил республику в 2018 году. Тогда свою работу начал и проект «Республика LIVE». Съемки проходят в режиме реального времени в ходе рабочих поездок руководителя региона. Все самое интересное – в эфире программы.
Общение главы региона с населением в деталях. Международные форумы, визиты в отдаленные районы Башкирии, встречи с дольщиками. Камера не выключается ни на секунду. Фиксируются все вопросы и обращения жителей региона. Команда «Республики LIVE» на съемочной площадке работает вместе с пресс-службой главы республики.
Программа «Республика LIVE» для нашего региона – новый медиапродукт. Проект в числе самых рейтинговых передач телеканала БСТ.
Каждый сюжет до выхода в эфир проходит несколько «инстанций». В команде, помимо авторов, – операторы, редакторы, звукорежиссеры. И каждый отвечает за свою часть работы.
Процесс создания 26-минутного эфира программы можно разделить на две части. Это сами съемки и работа с отснятым видеоматериалом. Первыми за создание сюжета в студии берутся редакторы. Из съемки всего рабочего визита главы республики они выделяют самое главное и интересное для телезрителей.
После за работу берутся звукооператоры и монтажеры. Коллектив программы универсальный: независимо от своих прямых задач, каждый должен уметь работать с разными программами, которыми пользуются другие члены проекта.
Тимур Сафин, например, работает как на съемочной площадке, так и в студии. Он отвечает за оборудование и звук на съемке, а также готовит материал к сдаче на завершающий этап работы. Монтаж одного выпуска может занять от пары часов до трёх дней в зависимости от сложности и условий, в которых проходила съемка.
400-й, юбилейный выпуск «Республика LIVE» посвящен Кариму Хакимову, первому полномочному представителю советской России в арабских странах. Радий Хабиров побывал в доме-музее советского дипломата в Бижбулякском районе.
Как создается программа, продемонстрировали и Радию Хабирову. Глава региона уже дважды побывал в редакции. После выхода 100-го выпуска и вновь перед юбилейным, 400-м.
Рука на пульсе при любой погоде. И даже сейчас в разгар новогодних каникул работа команды «Республика LIVE» не прекращается. О событиях в регионе, о жителях и их проблемах смотрите в выпусках программы на БСТ по четвергам и воскресеньям.