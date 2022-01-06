Юбилейный выпуск «Республики LIVE» на БСТ: как создается передача

Жизнь Башкирии в объективе видеокамеры. Сегодня «Республика LIVE» показала юбилейный, 400-й выпуск. Наша съемочная группа побывала в студии программы и узнала о жизни «Республики LIVE» по ту сторону экрана. О том, как создается проект, что остается за кадром и как организована система съемок, – в нашем сюжете.

Радий Хабиров возглавил республику в 2018 году. Тогда свою работу начал и проект «Республика LIVE». Съемки проходят в режиме реального времени в ходе рабочих поездок руководителя региона. Все самое интересное – в эфире программы.

Снимаем мы в основном все, что происходит. Достаточно часто внеплановые выходы, когда больше поездок, и мы тогда уже перестраиваем наш график, перестраиваем работу других людей, которые заняты в других проектах, мы их привлекаем для работы в «Республике LIVE». Елена Прочаковская, руководитель программы «Республика LIVE»

Общение главы региона с населением в деталях. Международные форумы, визиты в отдаленные районы Башкирии, встречи с дольщиками. Камера не выключается ни на секунду. Фиксируются все вопросы и обращения жителей региона. Команда «Республики LIVE» на съемочной площадке работает вместе с пресс-службой главы республики.

Рабочих поездок было больше, мы осветили только 400. Было очень много объектов, только предприятий получилось около 170 за 2,5 года. Сами понимаете объем. А это не только предприятия, это и дворики, это и парки, это и встречи с жителями. Анна Степанова, редактор программы «Республика LIVE»

Программа «Республика LIVE» для нашего региона – новый медиапродукт. Проект в числе самых рейтинговых передач телеканала БСТ.

Это историческая летопись. Важно понимать. Если на секунду отойти от привычного понимания того, допустим, что это рабочие поездки, мы в моменте фиксируем и делаем ее доступной. Историю региона. То, что происходит здесь и сейчас. Ярослава Феоктистова, соавтор программы «Республика LIVE», режиссёр

Каждый сюжет до выхода в эфир проходит несколько «инстанций». В команде, помимо авторов, – операторы, редакторы, звукорежиссеры. И каждый отвечает за свою часть работы.

Процесс создания 26-минутного эфира программы можно разделить на две части. Это сами съемки и работа с отснятым видеоматериалом. Первыми за создание сюжета в студии берутся редакторы. Из съемки всего рабочего визита главы республики они выделяют самое главное и интересное для телезрителей.

Каждую программу мы готовим заранее. Конечно, бывают какие-то срочные проекты, когда практически эфир идет, а мы еще доскидываем на эфир следующие части программы, но вот юбилейный выпуск мы полностью накануне подготовили, сдали. Лиана Кирилова, редактор программы «Республика LIVE»

После за работу берутся звукооператоры и монтажеры. Коллектив программы универсальный: независимо от своих прямых задач, каждый должен уметь работать с разными программами, которыми пользуются другие члены проекта.

Сложностей много, потому что бывает, что приезжают сейчас, надо сейчас смонтировать, быстро надо сделать, темп у нас очень быстрый. Динар Ганеев, монтажёр программы «Республика LIVE»

Тимур Сафин, например, работает как на съемочной площадке, так и в студии. Он отвечает за оборудование и звук на съемке, а также готовит материал к сдаче на завершающий этап работы. Монтаж одного выпуска может занять от пары часов до трёх дней в зависимости от сложности и условий, в которых проходила съемка.

В поездках, когда возникают какие-то профессиональные моменты, когда люди рассказывают об открытии какого-то производства, ну что-то когда идет такое узкоспециализированное, иногда какие-то слова могут быть непонятны, мы ставим инфотитры, где мы объясняем: это такое-то слово, такое-то слово, чтобы все легко воспринималось. Наталья Ярина, редактор программы «Республика LIVE»

400-й, юбилейный выпуск «Республика LIVE» посвящен Кариму Хакимову, первому полномочному представителю советской России в арабских странах. Радий Хабиров побывал в доме-музее советского дипломата в Бижбулякском районе.

Как создается программа, продемонстрировали и Радию Хабирову. Глава региона уже дважды побывал в редакции. После выхода 100-го выпуска и вновь перед юбилейным, 400-м.