Пешком через Урал за 109 дней: уфимец Олег Чегодаев рассказал о своем путешествии

Более трех тысяч километров пешком, чтобы показать людям Урал во всей красе. Олег Чегодаев стал первым человеком, кому удалось пройти в одиночку Уральские горы от самой южной точки до северных границ. О маршруте, который длился более трёх месяцев, – в нашем сюжете.
Можно сказать, пересёк страну с юга на север. Олег Чегодаев – первый в мире человек, кто прошел в одиночку весь Урал. За 109 дней путешественник износил 8 пар обуви, съел примерно 100 килограммов продуктов. В основе рациона было сублимированное мясо, крупы и ягоды, которые Олег срывал по пути.
Палатка, спальник и еще множество мелочей. Это тот самый рюкзак, с которым уфимец Чегодаев прошел 3183 километра. С собой в долгий путь он брал также газовые баллончики и отпугивающие фальшфейеры на случай встречи с диким зверем. Применять их не пришлось – помогли знания, говорит Чегодаев.
Свой маршрут Олег начал в мае. Погода, как и сами Уральские горы, была непредсказуемой. Дожди, болота, буреломы. На пути встречалось много сложностей, но труднее всего было совсем другое, говорит Чегодаев, когда каждое утро нужно вытащить из палатки уставшие, разбитые ноги и идти очередные 20-30 километров по горам.
Тысячи фотографий и десятки часов отснятого видеоматериала. По итогам путешествия амбассадор Уральских гор – так он теперь себя называет – хочет смонтировать многосерийный фильм, а позже издать и книгу. Ведь целью похода было не поставить рекорд, а показать людям Урал.