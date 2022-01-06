Пешком через Урал за 109 дней: уфимец Олег Чегодаев рассказал о своем путешествии

Более трех тысяч километров пешком, чтобы показать людям Урал во всей красе. Олег Чегодаев стал первым человеком, кому удалось пройти в одиночку Уральские горы от самой южной точки до северных границ. О маршруте, который длился более трёх месяцев, – в нашем сюжете.

Можно сказать, пересёк страну с юга на север. Олег Чегодаев – первый в мире человек, кто прошел в одиночку весь Урал. За 109 дней путешественник износил 8 пар обуви, съел примерно 100 килограммов продуктов. В основе рациона было сублимированное мясо, крупы и ягоды, которые Олег срывал по пути.

Палатка, спальник и еще множество мелочей. Это тот самый рюкзак, с которым уфимец Чегодаев прошел 3183 километра. С собой в долгий путь он брал также газовые баллончики и отпугивающие фальшфейеры на случай встречи с диким зверем. Применять их не пришлось – помогли знания, говорит Чегодаев.

Было семь встреч с медведями, одна близкая. Вот примерно как с вами. Всегда отгонял криком либо обходил сам этих медведей, то есть их главное вовремя заметить, и главное, чтобы эта встреча не была неожиданной для медведя. Обычно медведь не стремится к конфликту с человеком. Это скорее исключение из правил. Олег Чегодаев, путешественник

Свой маршрут Олег начал в мае. Погода, как и сами Уральские горы, была непредсказуемой. Дожди, болота, буреломы. На пути встречалось много сложностей, но труднее всего было совсем другое, говорит Чегодаев, когда каждое утро нужно вытащить из палатки уставшие, разбитые ноги и идти очередные 20-30 километров по горам.

На самом деле всё проходило достаточно штатно. Потому что я уже много лет занимаюсь туризмом на Урале. Чего-то из ряда вон выходящего не было. Я был ко всему готов, но каждый день было что-то интересное, что-то красивое, встреча с оленеводами там очень интересная. Выходишь, где-то ходишь в тундре, сидят люди, едят оленину сырую, присаживаешься, покушаешь с ними оленины. Олег Чегодаев, путешественник